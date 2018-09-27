Санкт-Петербург планирует провести в своем городе финал Лиги чемпионов в 2021 году

Российский футбольный союз сообщил о своем желании в проведении финала Лиги чемпионов в 2021 году в городе Санкт-Петербурге. Но не только данный город планирует провести мероприятие у себя, также ему составил конкуренцию Мюнхен.

Желание города участвовать в финале не означает, что официально мероприятие пройдет именно там. Обязательно нужно предоставить официальное предложение, которое поступит не позже 15 февраля 2019 года. Специалисты выберут место проведения мероприятия на своем заседании, которое состоится в мае или июне 2019 года. Точная дата будет известна позже.

В 2020 году в Санкт-Петербурге состоится Чемпионат Европы по футболу, который город примет и проведет. Также не один матч состоится в городе. В нем пройдет три игры группы В и четвертьфинальная игра в размере одного мероприятия.

Ранее стало известно, что президент Российской премьер-лиги, по совместительству первый заместитель комитета по статусу и трансферу игроков в Союзе европейских футбольных ассоциаций при разговоре с «360» о Лиге чемпионов сообщил, что полностью поддерживает город Санкт-Петербург.