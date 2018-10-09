«Мне плевать»: Нурмагомедов отказывается ехать на суд по драке после боя с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов утверждает, что он невиновен. По словам борца, он лишь защищал свою семью и религию.

После боя с Макрегором Нурмагомедов покинул октагон и устроил потасовку. Первое слушание по данному инциденту уже состоялось 24 октября. Специальная комиссия приняла решение, согласно которому оба бойца отстраняются от боев до 10 декабря. В этот же день должно пройти итоговое слушание по делу о драке, там будет решено, получат ли борцы наказание и какую именно ответственность понесет Нурмагомедов.

Российский боец отказывается ехать на суд в Лас-Вегас. По словам Нурмагомедова, он даже не боится потерять деньги и получить отстранение на 10 лет. «Мне плевать», - заявил боец. Борец продолжает считать себя невиновным, а если комиссия решит его наказать, то он этому противиться не станет.

По мнению экспертов, фраза «мне плевать» может негативно сказаться на карьере Нурмагомедова. По сути, он открыто пренебрегает судом и заявляет, что для него не столь важно продолжать соревноваться и бороться с американскими бойцами.