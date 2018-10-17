"Челси" выиграла у "Дерби Каунти" в игре 1/8 финала Кубка английской лиги

Команда «Челси» обошла «Дерби Каунти» в игре 1/8 финала Кубка английской лиги. Первый тайм показал все результаты, так как голы были забиты именно в этот период. Сеск Фабрегас смог запить самый нужный гол, который в последствии стал победным.

Команду «Дерби Каунти» не так давно стал тренировать Фрэнк Лэмпард, который является бывшим полузащитником «Челси». Команда смогла взять верх над командой «Манчестер Юнайтед» в 1/6 финала.

Ранее Фрэнк Лэмпард сообщил, что если его команда не сможет выиграть команду Лондона в игре 4-го раунда Кубка лиги, то он не будет проявлять какие-либо эмоции. Победу своей бывшей команды мужчина праздновать не собирается, но сообщил, что очень уважает соперников.