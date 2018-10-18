УЕФА может исключить ПСЖ из Лиги Чемпионов за нарушение финансового фэир-плея

Президент Ла Лиги предлагает УЕФА исключить команду «ПСЖ» из всех еврокубковых чемпионатов. Причиной такого решения стал «финансовый обман» со стороны французской команды.

Хавьер Тебас, занимающий пост президента Ла Лиги, предложил дисквалифицировать команду «ПСЖ» из Лиги Чемпионов, а также больше никогда не приглашать их в следующие еврокубковые чемпионаты. Случилось это потому, что ПСЖ преувеличивают своих спонсоров. При этом он отмечает, что ни один из испанских клубов не повлиял на данное решение. Это были сугубо его слова. Хавьер также добавил, что трансфер Неймара не имеет к этому никакого отношения.

Тебас также назвал, что к таким клубам относится и Манчестер Сити, а также любой другой клуб, нарушающий «финансовый фэир-плей». Если клуб нарушил закон УЕФА о финансовом фэир-плее, значит он должен понести соответствующее наказание по всем правилам, то бишь — запрет на участие во всех еврокубковых игр.

Таким образом, из-за несуществующих спонсоров, другим командам приходится повышать свои инвестиции, чтобы становиться с топовыми организациями в ряд. Это первопричина финансовой нестабильности профессионального европейского футбола.

Финансовый фэир-плей был введен с 2014 года в действие. Суть этого введения — поддержание финансовой стабильности среди футбольных клубов. Это контролирует убытки команды. То есть, команда должна тратить меньше, чем она зарабатывает. Однако за нарушение финансового фэир-плея УЕФА должны выдвинуть санкции против соответствующего клуба. Какие это будут санкции — полностью зависит от решения Инстанции УЕФА.