Тайсон Фьюри вызывал Энтони Джошуа на уличный бой

«Цыганский король» уверен, что у Энтони Джошуа не было ни единого шанса на победу, из-за чего тот струсил и не принял предложение.

Профессиональный боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри летом 2017 года официально заявил о завершении карьеры. По мнению спортсмена, он достиг всего, чего хотел, поэтому самое время уйти на пике славы без единого поражения. Публика раскритиковала первый бой Тайсона Фьюри после непродолжительного перерыва, ведь на ринге с Сефером Сефери он в основном кривлялся, а его соперник старался не пропустить удар. Теперь боец, известный под прозвищем «Цыганский король» намерен не только вернуть себе потерянные титулы и репутацию, но продолжить эпатировать общественность на ринге и за его пределами.

Несмотря на то, что Тайсон Фьюри должен быть сосредоточен на предстоящем бое с американцем Деонтеем Уалдером, который пройдёт 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе, боксёр продолжает конфликтовать с другими спортсменами и вызывать их на поединки вне ринга. Тайсон Фьюри рассказал, что однажды вызывал британского боксёра Энтони Джошуа на уличный бой без рефери. По его словам, оппонент был слишком напуган, чтобы принять предложение, а оговорить условия они так и не успели. По мнению поклонников боксёра, яркое событие в мире спорта должно было случиться незадолго до официального возвращение Тайсона Фьюри на ринг.