Британский гонщик Льюис Хэмилтон пятый раз стал победителем "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон, который является победителем в автогонках на «Формуле-1», решил определиться за два этапа до окончания сезона. Британскому гонщику 33 года, он представляет команду «Мерседес» и стал завоевал титул чемпиона мира в данной гонке уже в пятый раз.

В Мексике состоялось награждение Гран-при, где Хэмилтон не стал первым. На финиш он пришел четвертым по счету, но его спасла общая сумма очков в личном зачете, в котором он опередил всех соперников и вырвался вперед. Льюис обогнал и своего главного соперника, который представляет Германию. Себастьян Феттель является из команды «Феррари».

В конечном результате счет Хэмилтона составил 358 очков, что значительно больше, чем у второго претендента Феттеля, который набрал 294 балла. Представитель британской команды автоматически стал чемпионом по результату и сумме очков.

На третьем месте в личном зачете расположился представитель Финляндии Кими Райкконен, который набрал 236 очков. Мужчина является гонщиком из команды «Феррари».

Ранее гонщик Себастьян Феттель прокомментировал ситуацию с победой в конкурсе игрока из другой команды. Он сообщил, что Хэмилтон действительно лучше и является мастером своего дела. Также выразил свои поздравления британскому гонщику.