Фигуристка Евгения Медведева рассказала благодаря кому вошла в призеры

Сегодня, 09:35 \\ Спорт

Известная фигуристка из России Евгения Медведева, которая получила бронзу на втором этапе Гран-при, проходящий в Канаде, рассказала, что в призеры она вошла благодаря тренеру Брайану Орсеру.

 В своем выступлении Медведева показала плохие результаты и расположилась на седьмой строке. Именно такая неудача постоянно мешала девушке на произвольной программе, собрать себя и сконцентрироваться было невозможно. Из-за таких трудностей фигуристке пришлось обратиться к тренеру и решить этот вопрос.

В произвольной программе девушка показала себя очень хорошо и не сделала ни одной ошибки. Данное выступление подняло девушку с седьмого места на третью строку.

Ранее стало известно, что фигуристка Елизавета Туктамышева заняла лидирующее место в одиночном катании. Девушка набрала 203,32 балла и стала победительницей.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Кадыров предлагает устроить бой Тухугова и Лобова на базе "Ахмата"

 Глава Чечни готов предоставить спортсменам альтернативную площадку, если руководство UFC отменит схватку 27 октября в Канаде. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

«ВТБ Арену» в Москве торжественно откроют 2 декабря

В столице России определились с датой церемонии открытия новой «ВТБ Арены».

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Президент тульского "Арсенала" дал комментарий об отставке тренера "Спартак"

 Гурам Аджоев, который является президентом тульского «Арсенала», дал свой комментарий по...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ