Фигуристка Евгения Медведева рассказала благодаря кому вошла в призеры

Известная фигуристка из России Евгения Медведева, которая получила бронзу на втором этапе Гран-при, проходящий в Канаде, рассказала, что в призеры она вошла благодаря тренеру Брайану Орсеру.

В своем выступлении Медведева показала плохие результаты и расположилась на седьмой строке. Именно такая неудача постоянно мешала девушке на произвольной программе, собрать себя и сконцентрироваться было невозможно. Из-за таких трудностей фигуристке пришлось обратиться к тренеру и решить этот вопрос.

В произвольной программе девушка показала себя очень хорошо и не сделала ни одной ошибки. Данное выступление подняло девушку с седьмого места на третью строку.

Ранее стало известно, что фигуристка Елизавета Туктамышева заняла лидирующее место в одиночном катании. Девушка набрала 203,32 балла и стала победительницей.