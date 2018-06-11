Гонщик Роберт Уикенс продемонстрировал видео, где проходит его восстановление

Сегодня, 10:02 \\ Спорт

Известный гонщик Роберт Уикенс поделился со своими подписчиками в социальных сетях видео, на котором заметно состояние мужчины на данный момент. Роберт старается восстанавливать свое состояние после страшной аварии, которая произошла в Поконо. На кадрах можно увидеть, что ноги мужчины не двигаются и парализованы. Но вера гонщика позволяет ему бороться за восстановление подвижности в нижней части тела.

 Под видео расположилось описание, в котором Уикенс сообщил, что он первый раз в парализованном виде смог переместиться с одного на другое место при помощи скольжения. Нижняя часть тела Роберта набирает силы с каждым днем все больше. Также он сообщи, что еще далек от самостоятельного передвижения, но данное видео для него уже много значит. Роберт никогда не прилагал так много усилий и работы в своей жизни.

Ранее стало известно, что в Тюмени пройдет фестиваль, на котором люди с ограниченными возможностями смогут продемонстрировать свое творчество идаже продать его.

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Автор - Дарья Андросова
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