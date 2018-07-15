Руководство FIFA объявили ЧМ-2018 в России лучшим в истории турнира

Сегодня, 17:52 \\ Спорт

26 октября в Руанде по этому поводу собрали заседание совета. О его результатах отчитался член организации Алексей Сорокин.

 В ходе мероприятия директор департамента по проведению соревнований Колин Смит представил руководству подробный отчет о ЧМ-2018. В свою очередь, представитель России выступил перед коллегами из FIFA с общим докладом эмоционального характера.

Как свидетельствуют документы, чемпионату удалось поставить положительные рекорды. Члены FIFA отметили успех инициативных решений россиян по организации турнира. Например, система идентификации болельщиков и бесплатный транспорт для них. В итоге чемпионат 2018 года признали лучшим в мировой истории по всем параметрам.

Напомним, Россия принимала матчи с 14 июня по 15 июля. К мероприятию подготовили инфраструктурные и спортивные объекты в 11 городах страны. Игра дома хорошо сказалась на результате российской сборной. Команда впервые вышла из группы и пробилась на этам 1\4. А кубок забрала сборная Франции.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Кадыров предлагает устроить бой Тухугова и Лобова на базе "Ахмата"

 Глава Чечни готов предоставить спортсменам альтернативную площадку, если руководство UFC отменит схватку 27 октября в Канаде. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Звезда ПСЖ Неймар покрыл спину тату с Человеком-Пауком и Бэтменом

26-летний бразилец добавил в свою коллекцию татуировок любимых с детства персонажей.

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

После скандала с изнасилованием Криштиану Роналду порадовал себя бриллиантовыми часами

Звезда футбола Криштиану Роналду впечатлил поклонников, которые на руке спортсмена...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ