Информация об открытии «ВТБ Арены» 2 декабря не соответствует действительности

Сегодня, 16:56 \\ Спорт

В пресс-службе «Динамо» опровергли новость о том, что новый спортивный комплекс откроется 2 декабря.

Руководство «Динамо» выступило с заявлением, что опубликованное в СМИ известие о дате проведения церемонии открытия «ВТБ Арены» не имеет ничего общего с реальностью. «Указанный день торжественного открытия нового спортивного комплекса является чьим-то вымыслом. Видимо, кому-то известно о судьбе стадиона больше, чем нам», - прокомментировали сложившуюся ситуацию в клубе.

Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что церемония открытия состоится 2 декабря. Был даже опубликован список гостей мероприятия. Пресса ссылалась на телеканал «360», который получил эту новость от неизвестного источника, приближенного к руководству «ВТБ Арены». На данный момент строительство спортивного комплекса на месте старой арены «Динамо» завершено. Ведутся последние отделочные работы. На «ВТБ Арене» смогут играть динамовские футболисты и хоккеисты.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Кадыров предлагает устроить бой Тухугова и Лобова на базе "Ахмата"

 Глава Чечни готов предоставить спортсменам альтернативную площадку, если руководство UFC отменит схватку 27 октября в Канаде. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Звезда ПСЖ Неймар покрыл спину тату с Человеком-Пауком и Бэтменом

26-летний бразилец добавил в свою коллекцию татуировок любимых с детства персонажей.

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

После скандала с изнасилованием Криштиану Роналду порадовал себя бриллиантовыми часами

Звезда футбола Криштиану Роналду впечатлил поклонников, которые на руке спортсмена...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ