Информация об открытии «ВТБ Арены» 2 декабря не соответствует действительности

В пресс-службе «Динамо» опровергли новость о том, что новый спортивный комплекс откроется 2 декабря.

Руководство «Динамо» выступило с заявлением, что опубликованное в СМИ известие о дате проведения церемонии открытия «ВТБ Арены» не имеет ничего общего с реальностью. «Указанный день торжественного открытия нового спортивного комплекса является чьим-то вымыслом. Видимо, кому-то известно о судьбе стадиона больше, чем нам», - прокомментировали сложившуюся ситуацию в клубе.

Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что церемония открытия состоится 2 декабря. Был даже опубликован список гостей мероприятия. Пресса ссылалась на телеканал «360», который получил эту новость от неизвестного источника, приближенного к руководству «ВТБ Арены». На данный момент строительство спортивного комплекса на месте старой арены «Динамо» завершено. Ведутся последние отделочные работы. На «ВТБ Арене» смогут играть динамовские футболисты и хоккеисты.