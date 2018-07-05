«ВТБ Арену» в Москве торжественно откроют 2 декабря

В столице России определились с датой церемонии открытия новой «ВТБ Арены».

Подмосковный телеканал «360» сообщил, ссылаясь на достоверный источник, что открытие спортивного комплекса «ВТБ Арена» состоится 2 декабря. Новое сооружение построили на месте старого стадиона «Динамо». Сейчас идет завершающий этап строительства. Посетить церемонию планируют высокопоставленные лица Москвы, руководители футбольного клуба «Динамо», а также их коллеги из хоккейного цеха, заслуженные ветераны спорта и фанаты.

Решение о строительстве спорткомплекса было принято после закрытия стадиона в 2008 году. «ВТБ Арена» позиционируется, как сооружение спортивно-развлекательного типа. Здесь будут проводиться домашние поединки футбольной и хоккейной команды, а в не игровые дни в комплексе постоянно будет работать гостиница, ТРЦ, парковка и офисы. Посмотреть хоккей на «ВТБ Арене» смогут одновременно 14 тыс. зрителей, а поболеть за футболистов – 26 тыс. человек.