В Австралии в 34 года ушел из жизни экс-теннисист Тодд Рид

Сегодня, 13:18 \\ Спорт

В Сиднее не стало бывшего австралийского теннисиста Тодда Рида, который рано ушел из спорта.

Австралийский теннисист Тодд Рид, становившийся победителем молодежного Уимблдона, скончался сегодня утром в городе Сидней. На момент смерти ему было 34 года. Причина скоропостижного ухода не сообщается, но известно, что смерть не несла насильственный характер. Власти страны и представители международной организации большого тенниса выразили родным и близким Тодда свои соболезнования.

Юного Тодда Рида считали молодой звездой тенниса. В 2002 году он одержал победу на самом престижном молодежном теннисном соревновании – юниорском Уимблдоне. Уже в 13-летнем возрасте он стал обладателем хорошего контракта от компании IMG, которая работает с известными спортсменами: Марией Шараповой, Новаком Джоковичем, сестрами Уильямс и прочими знаменитостями. Репортеры называли Тодда будущим королем тенниса. Но постоянные травмы и заболевания не позволили парню взойти на Олимп. Во взрослом теннисе самым большим достижением для него стал 3-й круг AUOpen, где Рид проиграл Федереру. В 2005 году он оставил спорт из-за мононуклеоза.

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Автор - Антон Словацкий
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