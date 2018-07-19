Два тайма по 30 минут: руководитель клуба «Наполи» предлагает сократить футбольные матчи

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис призывает футбольных функционеров разработать новый регламент поединков.

После вчерашнего матча Лиги чемпионов, руководитель итальянского «Наполи» выступил с обращением к руководству мирового футбола. Аурелио де Лаурентис считает, что играть 90 минут – это слишком много для футболистов. По словам президента неаполитанской команды, такой прекрасный спорт, как футбол, менее чем через 10 лет превратится в унылое и не привлекательное зрелище для стариков. «Посмотрите на молодых людей, они полностью отдаются видеоиграм и не хотят заниматься футболом. Все потому, что игры в 2 тайма по 45 минут выглядят скучным зрелищем. Футболисты не могут полтора часа проводить поединки в высоком, захватывающем темпе», - рассказал Аурелио.

Президент «Наполи» считает, что сокращение времени таймов до 30 минут и уменьшение перерыва вдохнут в футбол свежесть. Быстрые перемещения по полю дадут большее количество голов, а значит, игра станет привлекательнее для будущего поколения. «Многие футбольные матчи сейчас настолько скучные, что хочется спать», - подытожил Аурелио де Лаурентис.