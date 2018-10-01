После скандала с изнасилованием Криштиану Роналду порадовал себя бриллиантовыми часами

Сегодня, 11:43 \\ Спорт

Звезда футбола Криштиану Роналду впечатлил поклонников, которые на руке спортсмена заметили новые дорогостоящие бриллиантовые часы.

Американские СМИ проинформировали, что Криштиану Роналду произвел большое впечатление на своей пресс-конференции в понедельник, 22 октября, когда появился на встрече с журналистами в потрясающих часах, которые были украшены настоящими бриллиантами. Пользователи Сети посчитали, что после скандала с изнасилованием спортсмену не стоило бы демонстрировать публично свое состояние.

Однако Роналду не скрывает, что порадовал себя новыми часами, перед тем, как возобновил свои тренировки в составе футбольного клуба «Ювентус». По информации зарубежных СМИ, бриллиантовые часы обошлись Роналду в 1 208 930 долларов США.

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Автор - Светлана Тарабан
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