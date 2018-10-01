После скандала с изнасилованием Криштиану Роналду порадовал себя бриллиантовыми часами
Звезда футбола Криштиану Роналду впечатлил поклонников, которые на руке спортсмена заметили новые дорогостоящие бриллиантовые часы.
Американские СМИ проинформировали, что Криштиану Роналду произвел большое впечатление на своей пресс-конференции в понедельник, 22 октября, когда появился на встрече с журналистами в потрясающих часах, которые были украшены настоящими бриллиантами. Пользователи Сети посчитали, что после скандала с изнасилованием спортсмену не стоило бы демонстрировать публично свое состояние.
Однако Роналду не скрывает, что порадовал себя новыми часами, перед тем, как возобновил свои тренировки в составе футбольного клуба «Ювентус». По информации зарубежных СМИ, бриллиантовые часы обошлись Роналду в 1 208 930 долларов США.