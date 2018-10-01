Криштиану Роналду уверен, что не понесёт наказания за изнасилование

Сегодня, 21:18 \\ Спорт

Новоприбывший игрок «Ювентуса» отметил во время пресс-конференции, что его адвокаты работают на отлично.

Криштиану Роналду заявил журналистам перед матчем со своим бывшим клубом «Манчестер Юнайтед», что сейчас чувствует себя очень счастливым. Футболист доволен настоящей карьерой и как судебное разбирательство склоняется в его сторону. Притом Роналду не забывает о том, каким примером для молодых спортсменов он остаётся, поэтому убедительно рассказывает о том, что уверен в своей невиновности.

«Я знаю, что являюсь примером для подражания как на поле, так и в жизни. Я всегда улыбаюсь, играю в отличном клубе, имею прекрасную семью, четверо детей и я здоров», - говорит с улыбкой футболист. Позднее он добавил: «Правда восторжествует», - на что намекнул Роналду, журналисты разбирают до сих пор. Напомним, ранее СМИ писали, что Криштиану Роналду предложил якобы изнасилованной Кэтрин Майорга очередную сумму за молчание. Если суд докажет вину футболиста, ему светит понесёт наказание в качестве реального тюремного срока.

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Автор - Олеся Куприна
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