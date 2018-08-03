"Пользовался заслуженным уважением": На 60-м году жизни скончался Олимпийский чемпион Борис Кокорев

Сегодня, 14:01 \\ Спорт

Заслуженный мастер спорта занимался пулевой стрельбой. Золотую медаль на ОИ, проводившихся в Соединенных Штатах Америки, он получил в 1996 году.

 Отечественные СМИ сообщают печальную новость, согласно которой в России умер Олимпийский чемпион Борис Кокорев. Данный факт подтвердили представители службы по связям с общественностью Стрелкового союза РФ. Согласно данным, которые они предоставляют, его не стало утром 22 октября.

 Кокорев родился 20 апреля 1959 года в Тбилиси и скончался на 60-м году жизни. О его биографии известно довольно мало, однако его отлично знали в спортивных кругах. Согласно сообщению сотрудников Стрелкового союза, Олимпийский чемпион "пользовался заслуженным уважением" среди окружающих его людей и учеников. Также они уверенны, что даже в будущем его пример поможет новым поколениям покорять новые высоты.

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Автор - Мартина Корф
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