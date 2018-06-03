НХЛ: В «Анахайме» не будут играть хоккеисты с девятым номером

Сегодня, 08:39 \\ Спорт

Хоккейный клуб из Анахайма навсегда оставил девятый номер за Полом Кария.

Сегодня на домашней арене хоккейной команды из НХЛ «Анахайм Дакс» состоялась торжественная церемония выведения джерси с девятым номером из обращения. Именно цифра 9 значилась на свитере бывшего капитана «уток» Пола Карии. С этого момента девятый номер не сможет использовать ни один игрок «Анахайма». Специальный стяг в виде игрового свитера экс-капитана был подвешен под потолок на арене «Хонда-центр». В поднятии стяга принял участие легендарный напарник Пола Карии, финская звезда Теему Селянне.

Пол Кария начал выступать за команду из Анахайма в 1994 году. Всего за «уток» он отыграл 9 сезонов до 2003 года, после чего сменил еще несколько клубов. Последние 7 сезонов в «Анахайм Дакс» Пол Кария выступал в роли капитана. В истории клуба он занимает 4 место по набранным очкам. Канадец забросил 300 шайб и отличился 369 результативными передачами в свитере калифорнийской команды. С 2017 года Пол Кария является почетным членом Зала хоккейной славы.

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Автор - Антон Словацкий
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