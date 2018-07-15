Российский теннисист Карен Хачанов выиграл в двух сетах у представителя Франции

Известный российский теннисист Карен Хачанов победил Адриана Маннарино, который является представителем Франции, в двух сетах. Обе игры закончились со счетом 6:2. Также данное мероприятие являлось финалом Кубка Кремля. Длительность матча была 55 минут.

Новая победа Карена Хачанова стала третьей по счету в турнире АТР за всю карьеру. Денежный приз в мужском турнире Кубка Кремля увеличился до 800 тысяч долларов.

Некоторое время до победы Карена состоялся женский турнир, в котором победителем стала Дарья Касаткина, представлявшая Россию.

Ранее в столице Франции состоялся Кубок мира по настольному мужскому теннису. Под конец финала Фан Чжендон из Китая победил игру у Тимо Болла, который представлял Германию.