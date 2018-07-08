Игрок "Зенита" получил две желтые карточки в одном тайме впервые за 5 лет

Сегодня, 15:52 \\ Спорт

На стадионе «Арена Химки» проходит матч 11-го тура в рамках чемпионата России между командами «Зенит» и «Динамо». В этом матче главной сенсацией стал нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.

За 38 минут игры в первом тайме Дриусси сумел получил две желтые карточки, за что был удален с поля. Таким образом он стал первым за 5 лет игроком в своей команде, кого удалили с поля за нарушение правил. Первая карточка поднялась вверх в сторону защитника после споров с арбитром из-за фола на игроке команды «Динамо» Антоне Соснине. Это произошло на 28-й минуте игры. Вторая карточка прилетела для Дриусси за нарушение правил в сторону Абдула Теттеху, который пытался ввести мяч в игру, когда тот пытался ему помешать.

Бразилец Халк получил две желтые карточки 3 августа 2013 года в матче с «Волгой». Тогда команда из Питера выиграла матч со счетом 3:1, однако за 26 минут первого тайма игрок бразильского происхождения получил первое удаление с поля.

Сейчас продолжается второй тайм этого матча, а счет пока что не открыт. Теперь «Зениту» придется играть вдесятером.

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Автор - Константин Никитин
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