Полузащитник "Дженоа" посвятил свой год умершей матери

Даниэль Бесса, который является полузащитником «Дженоа», забил очередной гол, посвященный своей погибшей маме. Матч проходил между командами «Дженоа» и «Ювентуса».

Для команды из Генуя данный гол стал первыми единственным и Италии, но его оформили в честь матери футболиста по просьбе молодого игрока. Мать Даниэля скончалась шесть лет назад. Врачи выявили у нее онкологию, рак груди.

15 октября состоялся Всемирный день борьбы с онкологией молочных желез. Из-за этого дня футболист решил отдать этот гол любимой маме. Женщина долгое время пыталась побороть болезнь, но, к сожалению, все попытки оставались безуспешными. Мужчина сообщил, что мать смотрела на него с небес и видела эту победу.

Команда «Дженоа» расположилась на десятой строке в турнирной таблице чемпионата, в отличии от команды соперника. «Ювентусу» занимает первое место.

Ранее Януш Хегедюш, который является защитником венгерского клуба «Академия Пушкана», смог одним ударом со своей половины поля забить год противнику.