Жозе Моуринью затеял драку после матча с "Челси"

В Лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился матч 9-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Футболисты второй команды не смогли удержать преимущество и на последних минутах дополнительного времени пропустили мяч в свои ворота.

В первом тайме отличился немецкий защитник команды «Челси» Антонио Рюдигер, который забил мяч после углового. Однако во втором тайме французский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль оформил дубль и, тем самым, вывел свою команду вперед. Победа была так близка, пока в компенсированное время не забил полузащитник Росс Баркли, который едва вышел на замену, в последней атаке своей команды. Итоговый счет на табло — 2-2.

Перед матчем букмекеры назвали фаворитом «Челси» в матче данного противостояния. Коэффициент на их победу был 1,73. На победу МЮ — 5,15. Ничейный куш сорвали при коэффициенте 4,00.

Свое недовольство выразил главный тренер МЮ Жозе Моуринью. Он сказал, что не может понять, почему главный арбитр матча Майк Дин добавил 6 минут в компенсированное время. Ничья для «красных дьяволов», по словам Моуринью, ужасный результат, а для соперника — великолепный.

В конце матча случился всплеск эмоций от Жозе. Не выдержав, он чуть не побил сотрудника команды «Челси» Марко Янни, который занимает должность тренера по физподготовке. Он отпраздновал финальный гол своей команды перед лицом Моуринью. Тогда-то главный тренер Манчестер Юнайтед вскочил со скамейки тренеров и набросился на Марко, однако его остановили стюарды. Когда Жозе Моуринью покидал поле, он показал людям, сидящим на трибуне три пальца, которые означали количество титулов, завоеванных им, когда он занимал пост главного тренера команды «Челси».

Команда «синих» возглавляет таблицу с 21 очками. «Манчестер Юнайтед» занимает 8 позицию при набранных 14 очках.