Футбольные ассоциации двух стран намерены создать общий чемпионат

В скором времени может произойти одно из исторических событий футбольного мира — объединение чемпионатов двух разных стран ради общей цели.

Футбольные ассоциации стран Бельгии и Нидерландов намерены объединить национальные чемпионаты в единую лигу. Сейчас такая идея находится на этапе переговоров. Цель данного решения — создавать конкуренцию топ-5 чемпионатам Европы. Если команды Нидерландов договорятся между собой, то официальные переговоры с футбольными клубами Бельгии могут начаться уже в следующем году.

Известно, что такая лига будет иметь название Бенилюкс. Такой чемпионат когда-то пытался создать Мишель Платини — экс-президент УЕФА. В него будут входить по 9 клубов из обоих стран — это высший дивизион. Во второй дивизион чемпионата будут входить клубы из Люксембурга.

Национальные чемпионаты имеют важную роль, по этому, если правильно продвинуть данную лигу, эти команды смогут соперничать с другими топовыми чемпионатами. Это будет являться стратегическим шагом для развития футбола в странах Европы. Помимо этих двух стран, в создании общей лиги заинтересованы такие страны, как Швеция, Дания, Норвегия и Шотландия.