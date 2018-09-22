Фигуристка Алиса Ефимова оценила свое выступление на этапе Гран-при в Эвересте

Алиса Ефимова, которая является известной российской фигуристкой, выступала с Александром Кокориным и дала оценку небольшой программы, проходившей на первом этапе Гран-при в фигурном катании Skate America. Данное мероприятие состоялось в Америке в Эвересте.

Ефимова заявила, что получила огромное удовольствие именно от этого выступления на льду. Но также девушка заметила и незначительные ошибки.

Путь этой пары начинался в Германии на «Небельхорн Трофи», а уже сегодня проходят этап Гран-при. В этом мероприятии уверенности у выступающих было намного больше, но волнение также присутствовало.

Судьи присвоили Ефимовой и Кокорину 62,38 балла. Данный результат стал личным рекордом пары. Другим представителям России, Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову еще нужно набрать около 9-ти баллов, чтобы догнать пару Ефимовой.

В ночь с 20 на 21 октября состоится произвольная программа у пары.

Ранее стало известно, что фигурист Сергей Воронов, который представляет Россию, занял четвертое место на этапе Гран-при в Эвересте. Данное мероприятие проходило лишь среди мужчин.