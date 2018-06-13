В ЧМ по гандболу в 2021 году впервые сыграют 32 сборные

Решение расширить количество стран-участниц в мировом первенстве по гандболу приняли на заседании совета IHF.

Международная федерация гандбола приняла решение раздвинуть рамки допускаемых до чемпионата мира сборных. Начиная с 2021 года гандбольный мундиаль примет не привычные 24, а сразу 32 национальные команды. Новый формат поддержали большинство спортивных функционеров на совете в Дохе. Изменение формата коснется как мужского, так и женского турнира. «Данное решение поможет приобрести опыт международных соревнований некоторым странам, которые не могли квалифицироваться на чемпионат мира ранее», - прокомментировали в пресс-службе федерации.

Кроме изменения формата мирового первенства, члены IHF рассмотрели поправки в регламент отборочного тура для сборных Карибского бассейна, Северной и Южной Америки. Чемпионат мира по гандболу 2021 среди мужчин состоится в Египте, а Испания примет у себя женский турнир.