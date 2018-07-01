Андрей Василевский является первой знаменитостью в матче "Тампа" - "Детройт"

Вратарь русской команды Андрей Василевский на данный момент является первой знаменитостью в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Игра прошла на месте «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счетом 3:1, победа оказалась на стороне игроков в родном месте. Василевский 29 раз отбил мяч противника и всего один раз не успел.

Вторым по счету знаменитым игроком стал Стивен Стэмкос, который является нападающим команды «Лайтнинг», забыл последний гол, ставший победным, когда показатель полезности составлял «+1».

Третье место достается вратарю команды «Ред Уингз» Джимми Ховард, который совершил 28 сейвов.

Команда «Тампа» в этом сезоне показала хороший результат и победила в четырех матчах из пяти. Андрей Василевский вышел на четыре и встречи и не смог поймать шайбу в шести случаях.

Ранее стало известно, что известные и легендарные хоккеисты приедут для игры в Алтайский край уже 22 октября. Всего между игроками состоится два товарищеских матча. Более 10 легенд смогут увидеть поклонники данного вида спорта.