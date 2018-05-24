Игрок «Барселоны» подозревается в дружбе с исламистами

Футболист «Барселоны» Арда Туран, арендованный турецким клубом «Истанбул», заподозрен в связях с исламистами.

В прокуратуре Стамбула объявили о начале следственных мероприятий в отношении хавбека каталонцев Арды Турана, играющего за турецкую команду «Истанбул». В частности, органы следствия рассматривают версию, что Туран общается с Фетхуллахом Гюленом, который был обвинен в попытке совершить государственный переворот в 2016 году. Кроме игрока «Барселоны» подозреваемыми выступили еще несколько известных игроков: Белезоглу, Коркмаз и Бурук.

Не так давно Арда Туран был фигурантом еще одного уголовного дела. Его обвиняли сразу по нескольким статьям: сексуальное домогательство, ношение оружия без разрешения, нанесение телесных повреждений. Футболист приехал в один из столичных ночных клубов, где начал приставать к супруге турецкого исполнителя Беркая Шахина. Муж заступился за жену, в результате чего заработал травму от Турана. Позже полузащитник приезжал к Шахину в клинику, где просил извинения.