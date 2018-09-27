«Рубин» строго наказан УЕФА за финансовые махинации

Казанский футбольный клуб «Рубин» не сможет принять участие в еврокубковых соревнованиях, если квалифицируется туда в ближайшие два сезона.

Решение о временном отстранении «Рубина» из Лиги чемпионов или Лиги Европы было принято арбитражной палатой УЕФА, отвечающей за финансовые операции всех своих команд. Казанский клуб нарушил финансовый fair-play, согласно которому каждая команда должна тратить на трансферы сумму, не превышающую доход. В сезоне 2016/2017 в «Рубин» пришло много дорогостоящих легионеров. Это стало одной из главных ошибок в финансовых операциях клуба.

На данный момент ФК «Рубин» находится на 5 строчке Российской Премьер-Лиги, что дает ему право квалифицироваться в Лигу Европы. В 2014 году команде предъявлялись подобные претензии со стороны УЕФА. Тогда руководство смогло договориться с футбольными чиновниками, чтобы им предоставили 3 года на решение проблем. С тех пор срок вышел, а проблема осталась.