Итоговый турнир WTA пройдет без Симоны Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп приняла решение не участвовать на турнире WTA в Сингапуре.

Травма спины помешала первой ракетке мира Симоне Халеп побороться за 7 млн долларов на итоговом чемпионате в женском теннисе, который будет проходить в Сингапуре с 21 по 28 октября. Данную информацию подтверждает официальный сайт WTA. Вместо представительницы Румынии в Юго-Восточную Азию отправится нидерландская теннисистка Кики Бертенс.

У Халеп продолжаются проблемы со спинной грыжей, из-за которой первая ракетка мира не смогла принять участие в соревновании «ВТБ Кубок Кремля». По словам румынки, отказываться от этих двух турниров было сложно, но здоровье важнее. «У меня до сих пор возникают болевые ощущения в спине. Я пропустила месяц тренировок и не могу сейчас на равных соревноваться с другими спортсменками», - рассказала Симона.

Несмотря на снятие с соревнований, румынская теннисистка закончит сезон на первой строчке мирового рейтинга WTA. Для спортсменки это будет второй год подряд, в котором она получает звание первой ракетки мира.