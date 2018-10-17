Анастасия Шамонова победила в юношеских Олимпийских играх по боксу

Анастасия Шамонова, которая представляет Россию, победила в юношеских Олимпийских играх, где прошла соревнования по боксу.

В самом финале Шамоновой предстояло сразиться с девушкой из французской команды. Талля Брилло отстала не так далеко, бой закончился со счетом 3:2.

На третьем месте расположилась Надежда Рябец, которая представляет Казахстан и победила представительницу Алжира Исрак Чаиб. Бой закончился безусловной победой Надежды и счетом 5:0.

Ранее стало известно о новой медали в копилку российской команде. Анна Чернышева принесла в команду серебро. Девушка участвовала в карате с весом до 59 килограмм.