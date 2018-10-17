Анастасия Шамонова победила в юношеских Олимпийских играх по боксу

Сегодня, 10:56 \\ Спорт

Анастасия Шамонова, которая представляет Россию, победила в юношеских Олимпийских играх, где прошла соревнования по боксу.

 В самом финале Шамоновой предстояло сразиться с девушкой из французской команды. Талля Брилло отстала не так далеко, бой закончился со счетом 3:2.

На третьем месте расположилась Надежда Рябец, которая представляет Казахстан и победила представительницу Алжира Исрак Чаиб. Бой закончился безусловной победой Надежды и счетом 5:0.

Ранее стало известно о новой медали в копилку российской команде. Анна Чернышева принесла в команду серебро. Девушка участвовала в карате с весом до 59 килограмм.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Полузащитник Сеск Фабергас попал в Книгу рекордов Гиннесса

 Сеск Фабрегас, который является полузащитником команды «Челси», попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он отличился 100 голевыми передачами на чемпионате Англии. Гол, который является сотым Фабрегас забил...

Меган Маркл и принц Гарри официально объявили, что ждут ребенка

 Как оказалось, догадки папарацци были правдивыми, и герцогиня Суссекская действительно...

Хабиб Нурмагомедов заступился за своего менеджера перед 50 Cent

Вокруг встречи известного рэпера и дагестанского борца вновь разгорелся скандал.

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

Мария Привалова принесла в Сборную России бронзовую медаль

 Мария Привалова, которая является российской легкоатлеткой, получила бронзовую медаль в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ