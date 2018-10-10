Ультиматум не прошел: Нурмагомедов остается в UFC

Чемпион в легком весе продолжит карьеру после громких заявлений в соцсети. Так заявил глава организации Дэйна Уайт.

По словам руководителя UFC, возникшие разногласия удалось урегулировать в личной беседе с Хабибом Нурмагомедовым. Дэйна Уайт подчеркнул эмоциональность бойца и хорошие отношения с ним. Он рассказал, что дагестанец останется в UFC, на произошедший конфликт. В то же время, работа Зубайры Тугухова остается под угрозой.

Напомним, 7 октября состоялся бой за чемпионский титул UFC между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Последний, победив удушающим приемом, выбрался за пределы октагона и устроил потасовку с командой соперника - товарищи Макгрегора позволили себе нелестные высказывание в адрес победителя. В ответную потасовку с ирландцем ввязался друг Хабиба Нурмагомедова - Зубайра Тухугов, который также выступает в UFC.

После инцидента руководство клуба отменило поединок бойца с Артемом Лобовым и пригрозило увольнением. Хабиб Нурмагомедов не стал мириться с судьбой "брата" и поставил ультиматум об уходе из UFC. Похоже, требования россиянина не прошли незамеченными.