Хабиб Нурмагомедов заступился за своего менеджера перед 50 Cent

Вокруг встречи известного рэпера и дагестанского борца вновь разгорелся скандал.

Известно, что менеджер спортсмена UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиза несерьёзно воспринял предложение 50 Cent о переговорах и высмеял его. Исполнитель ответил на это крайне резко, назвав его "дурачком в дешёвом костюме".

Российский борец также отреагировал не особо лестно и заступился за менеджера, посоветовав рэперу никогда не говорить плохо о его брате. После этого публикация в социальной сети Instagram, в комментариях под которой разгорелась данное обсуждение, была удалена американцем.

Напомним, после инцидента в рамках поединка между Хабибом и Конором Макгрегором 50 Cent предложил победителю боя сменить организацию UFC на Bellator, а также при его согласии обязался выплатить ему 2 миллиона долларов. На это Абдель-Азиза заявил, что за эти деньги рэпер сможет разве что открыть Хабибу бутылку колы.