В Дагестане пройдет встреча Хабиба и 50 Cent

Сегодня, 16:55 \\ Спорт

Всемирно известный рэп-исполнитель согласился на переговоры с российским борцом.

Сообщается, что в Дагестане пройдёт встреча Хабиба Нурмагомедова и 50 Cent. Рэпер посетит республику в качестве дипломата от организации Bellator, которая является прямым конкурентом UFC. Как известно, после боя Хабиба с ирландским спортсменом Конором Макгрегором клуб решил задержать дагестанцу выплату за поединок.

Тогда 50 Cent решил предложить борцу трансфер в другое сообщество, в ответ на что россиянин пообещал подумать и принять решение при личной встрече - либо на своей родине, либо в США. Поэтому рэпер выбрал первый вариант, опубликовав запись в социальной сети Instagram и заявив, что Хабиб является "настоящим".

Напомним, скандал разгорелся после признания поведения Нурмагомедова после боя с Конором неспортивным - тогда дагестанец рисковал лишиться не только гонорара, но и чемпионского титула.

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Автор - Татьяна Сазонова
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