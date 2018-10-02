За $1 млн команда юристов поможет Роналду избежать наказания за изнасилование

Сегодня, 10:39 \\ Спорт

Кроме опытных юристов туда входят бывшие полицейские, судебные эксперты и медики.

Скандал с изнасилованием Кэтрин Майорги, в котором обвиняют игрока «Ювентуса» не утихает. Напротив, полиция Лас-Вегаса, где произошёл инцидент в 2009, вновь возбудило дело против Роналду. Стало известно: Криштиану, чтобы избежать наказания и обернуть дело в свою пользу, за $1 млн нанял команду юристов. Помощники футболиста после собственного расследования заявили, что неизвестный хакер похитил и сфабриковал документы, доказывающие вину 33-летнего Роналду. Адвокат Питер Кристенсен заявил, что эти документы, опубликованные в СМИ, были подтасованы. Это дало повод звезде «Реала» и «Ювентуса» говорить о целенаправленной кампании по его дискредитации.

Возмущенная Майорга не стала молчать и заявила, что в 2009 году ей заплатили, чтобы факт изнасилования не стал достоянием общественности. На что адвокаты футболиста ответили, что деньги не были признанием вины, а попыткой обезопасить репутацию Криштиану и не дать повод для злобных инсинуаций. Дошло до того, что Роналду признал, что у него был секс с Кэтрин. Футболист живописал всё в мельчайших подробностях и заявил, что была грубость с его стороны, но насилия не было. Примечательно в этой истории поведение нынешних боссов нападающего. Руководство Ювентуса внимательно следит за развитием событий и не делает никаких решительных заявлений – ни за, ни против Роналду. Все понимают, что деньги игрока и многоопытная команда адвокатов способны совершить любое чудо.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Усэйн Болт забил первые два гола в профессиональном футболе

 12 октября бывший легкоатлет очень продуктивно выступил за австралийский клуб "Сентрал Кост Меринерс". Голевые моменты пресс-служба команды опубликовала на официальной странице в Twitter.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Российский пловец Андрей Минаков завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде

 Андрей Минаков, который является российским пловцом, добился золотой медали на юношеской...

Юмористка Светлана Рожкова страдает от редкого смертельного заболевания

Стали известны подробности самочувствия российской знаменитости в юмористической сфере.

"Брат за брата": Нурмагомедов грозит уйти из UFC из-за увольнения Тухугова

 Чемпион в легком весе возмущен отменой боя своего товарища с Артемом Лобовым после...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ