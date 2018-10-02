За $1 млн команда юристов поможет Роналду избежать наказания за изнасилование

Кроме опытных юристов туда входят бывшие полицейские, судебные эксперты и медики.

Скандал с изнасилованием Кэтрин Майорги, в котором обвиняют игрока «Ювентуса» не утихает. Напротив, полиция Лас-Вегаса, где произошёл инцидент в 2009, вновь возбудило дело против Роналду. Стало известно: Криштиану, чтобы избежать наказания и обернуть дело в свою пользу, за $1 млн нанял команду юристов. Помощники футболиста после собственного расследования заявили, что неизвестный хакер похитил и сфабриковал документы, доказывающие вину 33-летнего Роналду. Адвокат Питер Кристенсен заявил, что эти документы, опубликованные в СМИ, были подтасованы. Это дало повод звезде «Реала» и «Ювентуса» говорить о целенаправленной кампании по его дискредитации.

Возмущенная Майорга не стала молчать и заявила, что в 2009 году ей заплатили, чтобы факт изнасилования не стал достоянием общественности. На что адвокаты футболиста ответили, что деньги не были признанием вины, а попыткой обезопасить репутацию Криштиану и не дать повод для злобных инсинуаций. Дошло до того, что Роналду признал, что у него был секс с Кэтрин. Футболист живописал всё в мельчайших подробностях и заявил, что была грубость с его стороны, но насилия не было. Примечательно в этой истории поведение нынешних боссов нападающего. Руководство Ювентуса внимательно следит за развитием событий и не делает никаких решительных заявлений – ни за, ни против Роналду. Все понимают, что деньги игрока и многоопытная команда адвокатов способны совершить любое чудо.