"Хотят смерти и крови": Газзаев прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Сегодня, 15:35 \\ Спорт

Заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи считает, что извинения футболистов перед пострадавшими и всем обществом были запоздалыми.

 9 октября стало известно, что днем ранее известные спортсмены Александр Кокорин и Павел Мамаев избили как минимум троих человек. Их поступки не остались незамеченными, так как среди пострадавших оказались два московских чиновника, а также личный водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой. На данный момент в их отношении возбуждено несколько уголовных дел, суд уже назначил им меру пресечения в виде двух месяцев заключения каждому.

 Ситуацию с футболистами прокомментировал член Государственной Думы Валерий Газзаев. Он отметил, что есть разные люди, и есть "оголтелые, которые хотят смерти и крови" и которые будут высказываться в пользу того, чтобы наказать их со всей строгостью (люди ведь публичные). Эксперт отметил, что не защищает ни Мамаева, ни Кокорина, однако уверен, что наказание должно соответствовать юридическим нормам, не более.

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Автор - Мартина Корф
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