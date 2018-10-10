Данил Марков получил серебряную медаль в заплыве на дистанцию 50 м вольным стилем

Спортсмен из России Даниил Марков получил серебряную медаль в юношеской Олимпиаде, в которой преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем. Данный пловец был выбран, потому что считался лучшим в предварительных заплывах и полуфиналах. В финале молодой человек уступил четыре десятых секунды Томасу Чеккону, который представляет Италию.

Результат Томаса - 22,33, а русского Даниила – 22,37. Результат медального зачета показал, что команда России в Олимпийских Играх ведет лидерство с огромным отрывом. 13 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медали у российской команды. Второе место занимает Венгрия, у которой 7 золотых медалей и по одной серебряной и бронзовой.

Ранее стало известно о победе Андрея Минакова в юношеской Олимпиаде, которая состояла в Буэнос-Айресе. Молодой человек участвовал в заплыве на 100 м баттерфляем. Его медаль стала двенадцатой по счету в копилке российской сборной.