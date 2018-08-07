Российский пловец Андрей Минаков завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде

Андрей Минаков, который является российским пловцом, добился золотой медали на юношеской Олимпиаде. Дистанция составляла 100 метров. А соревнования состоялись в Буэнос-Айресе.

Вторым по очереди стал Криштоф Милак, который представляет Венгрию. Третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо.

Результаты Минакова приятно удивили судей, свою дистанцию он смог преодолеть за 51,12 секунд.

На сегодняшний день русские спортсмены идут в первенстве медального зачета.

Ранее стало известно о достижениях Данила Маркова, который является пловцом из Новосибирска. Парню всего 18 лет, но он уже завоевал свое первое золото в Аргентине.