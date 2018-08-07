Российский пловец Андрей Минаков завоевал золотую медаль на юношеской Олимпиаде

Сегодня, 11:29 \\ Спорт

Андрей Минаков, который является российским пловцом, добился золотой медали на юношеской Олимпиаде. Дистанция составляла 100 метров. А соревнования состоялись в Буэнос-Айресе.

 Вторым по очереди стал Криштоф Милак, который представляет Венгрию. Третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо.

Результаты Минакова приятно удивили судей, свою дистанцию он смог преодолеть за 51,12 секунд.

На сегодняшний день русские спортсмены идут в первенстве медального зачета.

Ранее стало известно о достижениях Данила Маркова, который является пловцом из Новосибирска. Парню всего 18 лет, но он уже завоевал свое первое золото в Аргентине.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя

 Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что накажет своего сына намного жестче, нежели комиссия UFC и его санкции.

В Болгарии полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве журналистки Мариновой

 По неподтвержденной информации, у задержанного имеется сразу два гражданства. Якобы,...

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора во всех раундах

Сегодня утром прошёл поединок двух борцов, который был действительно долгожданным.

Медики назвали лучшие продукты для лечения артрита

 Специалисты составили список продуктов, которые лучше всего помогут избавиться от самой...

"Он мной гордится": Владимир Путин лично поздравил Хабиба Нурмагомедова

 Владимир Путин решил лично поздравить Хабиба Нурмагомедова с заслуженной победой. Боец...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ