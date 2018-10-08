Глава UFC: Хабиб Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс

Глава UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов сохранит свой чемпионский пояс. Однако российский боец получит штраф в размере 250 тысяч долларов за свой поступок после поединка.

Скандальный бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора не останется безнаказанным. Об этом сообщил лидер спортивной организации Дана Уайт. По словам руководителя, Хабиб Нурмагомедов не сможет участвовать в поединках на территории США в течении 4-6 месяцев. В других местах боев пока не предвидится.

Ответственность за свой поступок также принесет Конор Макгрегор. Атлетическая комиссия из Невады привлечет к ответственности всех участников драки. Первое заседание-разбирательство состоится 24 октября текущего года.

Напомним, что 7 октября состоялся бой между ирландским и российским бойцами смешанных единоборств. В поединке победил Хабиб Нурмагомедов, однако он не получил свой заслуженный пояс чемпиона из-за грязной потасовки вне октагона. На пресс-конференции россиянин извинился за свой поступок и попытался оправдать свои действия. По словам Хабиба, он не понимает, почему все обсуждают эту драку, ведь спортсмен отстоял честь своей религии и своего отца.