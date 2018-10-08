Руководители команды «Зенит» решили расторгнуть контракт с Александром Кокориным

Руководители петербургской команды «Зенит» приняли решение расторгнуть контракт с Александром Кокориным, который является форвардом команды.

Такое решение было принято из-за того, что произошло нападение, которое совершил Павел Мамаев и Александр Кокорин на Дениса Пака, который является директором департамента автомобильного бизнеса и машиностроения железной дороги происшествие случилось в Москве в местной кофейне. Также возле гостиницы на парковке произошла драка и с водителем, который работал на ведущую первого канала Ольгу Ушакову.

В данном контракте есть пункт, к котором сказано о возможностях досрочного расторжения в некоторых случаях. Например, если со стороны футболиста имеются грубые нарушения, которые не предусмотрены контрактом.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции прислали Александру Кокорину и Павлу Мамаеву повестку, в которой вызывают игроков на допрос. Такое заявление из полиции поступило из-за произошедшей драки, в которой молодые люди принимали участие.