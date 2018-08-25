"Война продожается": Конор Макгрегор не собирается останавливаться

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макрегора закончился со скандалом. Ирландский боец проиграл битву, однако пообещал, что получит титул чемпиона в бою-реванше.

Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в Twitter угрожающий пост. Спортсмен сообщил, что война с Хабибом Нурмагомедовым ещё не закончена. По словам бойца, «они проиграли бой, но выиграли битву».

Поклонники уверены, что ирландца ничего не остановит на пути, поскольку уже сразу после боя он заявил о желании реванша.

На стороне западного спортсмена оказались и другие бойцы. В свою очередь, они раскритиковали поведение Хабиба Нурмагомедова, назвав его «животным».

Однако российский боец получил критику не только со стороны зрителей боя, но и со стороны своего отца, который пообещал наказать сына.