Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, защитившего свой титул в бою против Конора Макгрегора, Абдулманап Нурмагомедов заявил, что накажет своего сына за массовую драку, организованную не без помощи Хабиба, после боя, намного жестче, нежели комиссия UFC и его санкции. Ведь дисциплина, как добавил Нурмагомедов-старший, - это главное в команде.

Такое поведения для бойца такого уровня никак не приемлемо. Также, Абдулманап жестко сказал, что за пределами октагона есть женщины, дети и обычные зрители, которые никак не причастны к конфликту Хабиба и Конора, которые пришли посмотреть на бой, а не участвовать в нем. «Прыгнул ногами вперед. Это, конечно, был предел моих нервных потрясений», добавил отец Хабиба.

Дана Уайт - президент UFC, разочаровался в поведении Хабиба и всей его команды, за которое теперь должен нести ответственность не только Чемпион, но и главный тренер Нурмагомедова - его отец. «Возможно, после того, как Атлетическая комиссия штата Невада рассмотрит данное дело, мы лишим его титула, наложим запрет на выступления в октагоне и полностью остановим выплату гонорара», добавил Уайт.

Нурмагомедов-младший на пресс-конференции после боя заявил, что массовую драку, в которой участвовали не только бойцы и их команды, а также простые зрители и судьи, спровоцировали оскорбления Макгрегора и его команды в адрес его семьи, религии и страны.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул в легком весе и одержал свою 27 победу подряд против Конора Макгрегора. Президент России Владимир Путин поздравил бойца после его победы.