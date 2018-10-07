"Он мной гордится": Владимир Путин лично поздравил Хабиба Нурмагомедова

Владимир Путин решил лично поздравить Хабиба Нурмагомедова с заслуженной победой. Боец смешанных единоборств сообщил, что президент России позвонил ему сразу после боя.



Долгожданный поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся утром 7 октября. Результаты боя обрадовали поклонников российского спортсмена и вызвали массу последствий по всей стране.

По словам Хабиба, российский глава Владимир Путин позвонил ему сразу же после боя и поздравил с победой. Президент сказал, что он горд за спортсмена, представившего Россию в Лас-Вегасе.

Главной новостью стало то, что Хабиба лишили чемпионского пояса из-за драки вне октагона. Однако на пресс-конференции победитель поединка спросил у общественности, почему все обсуждают его выходку, а не оскорбления со стороны Макгрегора.