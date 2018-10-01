Роналду может вернуть своим спонсорам миллионы долларов, если докажут его вину

Сейчас рекламодатели внимательно изучают контракты, заключённые с Криштиану Роналду.

К непрекращающейся череде юридических и профессиональных неприятностей пятикратного обладателя «Золотого мяча» может добавиться ещё одна существенная проблема. На этот раз удар может прийтись со стороны спонсоров футболиста. В случае, если докажут его вину, Роналду может вернуть десятки миллионов долларов, полученных им в качестве рекламных выплат от известнейших брендов. Эксперты полагают, что в данную минуту юристы игрока «Ювентуса», в свою очередь, штудируют мелкий шрифт в рекламных контрактах, чтобы как-то обезопасить империю Криштиану от финансового краха, ведь значительная часть его богатства завязана на таких сделках.

Например, пожизненный контракт с Nike оценивается в 1 миллиард долларов. Цена других соглашений значительно ниже, но тоже существенна для стабильности его бренда CR7, под которым выпускается всё – от трусов до видеоигр. Бизнес-империя Роналду включает отели, спортзалы и музеи. Всё это может рухнуть в одночасье, если его признают виновным в изнасиловании Кэтрин Майорги.