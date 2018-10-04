Объявлены гонорары Макгрегора и Нурмагомедова: 3 и 2 млн долларов

Именно столько каждый из спортсменов получит за самый ожидаемый бой турнира UFC 229. Об этом пишет издание MMAFighting.

Гонорары бойцов объявила Атлетическая комиссия штата Невада. Так действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит рекордные для себя 2 миллиона долларов за выход в октагон. Для Конора Макгрегора сумма в 3 миллиона долларов тоже весьма внушительная. Но только по меркам UFC. Год назад за боксерский поединок с Флойдом Майвезером ирландец получил 30 миллионов долларов.

Стоит отметить, что 2 и 3 миллиона долларов - это не окончательный заработок спортсменов. Прежде всего, к этой сумме стоит добавить крупные выплаты от спонсоров. UFC также отправит бойцам проценты с подписок от платных каналов, которые будут транслировать турнир. Напомним, Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов будут соревноваться за чемпионский пояс в ночь на 7 октября. Их очередь подойдет примерно в 7 часов по московскому времени.