Макгрегор едва не ударил Нурмагомедова ногой на взвешивании

В Лас-Вегасе церемония перед турниром UFC 229 грозила превратиться в драку. Фрагмент видеозаписи организация опубликовала в социальных сетях.

Накануне знаменательного боя в ночь на 7 октября, бойцы UFC 229 вышли на официальное взвешивание. Чтобы сразиться за титул чемпиона в легком весе, спортсмены должны весить не более 70 килограмм. Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов показали допустимый вес. Стоит отметить, что у последнего с этим были проблемы. Ему пришлось за сутки избавиться от четырех килограммов. Сам Нурмагомедов не особенно переживал по этому поводу. По словам россиянина, опыт скоростного похудения у него есть.

Не обошлось без провокаций со стороны Конора Макгрегора. Сойдя с весов, оба бойца вышли на помост, дабы сразиться взглядами. Игры в "гляделки" ирландцу показалось мало - и он сделал выпад ногой, едва не ударив оппонента. Предусмотрительные организаторы сдержали порыв Конора Макгрегора и растащили спортсменов по сторонам. Затем оба претендента на чемпионство выступили с речами и заверили поклонников в своей победе.

Накануне боя страсти кипят не только у самих бойцов, но и зрителей. Прямо в зале несколько человек начали драться. Среди них были две женщины, которых в пылу схватки подмяли под себя мужчины. Участников конфликта разняли полицейские и сотрудники службы безопасности UFC.

