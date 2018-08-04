7 сентября состоится презентация волейбольной команды «Зенит-Казань»

Сегодня, 19:39 \\ Спорт

7 октября в самом центре волейбола «Санкт-Петербург» состоится презентация команды по волейболу «Зенит-Казань».

 Поклонники смогут увидеть открытую шоу-тренировку, которую возглавит Владимир Алекно, являющийся тренеров данной команды. Также пройдет розыгрыш подарков, фотосессия с любимыми игроками и каждый желающий получит автограф. Остальные приятные новости руководители мероприятия решили оставить в секрете.

Побывать на такой презентации сможет любой желающий человек по предварительной регистрации бесплатно в 14:30 по московскому времени в волейбольном клубе.

Ранее стало известно, что женская сборная по волейболу осталась в проигрыше. Победителями стала команда Америки со счетом 3:2.

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Автор - Дарья Андросова
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