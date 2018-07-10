В Хохольском районе мужская команда лаптистов заняла первое место

В Хохольском районе мужская команда лаптистов выиграла первое место в областном чемпионате. Максим Смотров, который является капитаном команды рассказал 3 октября местным СМИ о данной победе.

В поселке Хохольский 30 сентября проходили соревнования, в котором было 8 игроков. Защитниками выступили Елисей Куценко, Дмитрий Колесников, Александр Дедов, Вадим Сыромятников, а также Григорий Онищенко. А нападающими стали Даниил Зуев и Кирилл Андреев. Данные игроки выпускники Хохольской спортивной школы, которая преподавала детям малых лет и подросткам.

Каждый матч говорил о победе, которая постепенно была все ближе. С сильными игроками из строительного университета игра была сложной и не определила победителя, счет оказался равным. У сборной Левобережного района ребята смогли вырвать победу. Всего насчитывается около 70-ти спортсменов в женских и мужских командах. Второе место среди мужских команд заняли ребята из архитектурно-строительного университета, а третье занял Левобережный район Воронежа. В женских командах первые три места заняли команда «Нововоронеж-1», хохольские девушки и «Нововоронеж-2».

Ранее стало известно о поражении сборной России по волейболу среди женской команды.