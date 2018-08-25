Нурмагомедов рассказал ирландцам о позоре деда Макгрегора

Действующий чемпион UFC осудил фанатов соперника за низкий уровень патриотизма. Он обратился к ним с речь во время открытой тренировки накануне турнира UFC 229.

Хабиб Нурмагомедов поинтересовался у собравшихся ирландцев, почему они не говорят на родном языке. Он предположил, что фанаты Конора Макгрегора изменили ирландскому. Ему ответили свистом.

Затем российский боец вспомнил о позоре деда Конора Макгрегора. Он рассказал, что родственник спортсмена служил морской пехоте Англии и сражался против ирландцев. Поступки предка противоречат позиции самого Конора Макгрегора, который выступает за независимость Ирландии. Однако Хабиб Нурмагомедов считает, что поклонникам стоит задуматься о происхождении своего кумира. По его словам, после боя 6 октября чаша популярности склонится в его сторону.