Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Ночью "Вашингтон" разгромил "Бостон" в первом матче сезона НХЛ, забросив 7 безответных шайб в ворота соперников. На счету россиян - Овечкина и Кузнецова, две и одна шайба соответственно.

Овечкин отметил: «Игра была отличной, хоть и не без сложностей. Бостонцы были шокированы тем, что в самом начале мы забросили им две быстрых шайбы». Также, Александр остался под впечатлениями после исторического поднятия чемпионского баннера над ледовой ареной. Напомним, что в прошлом сезоне "Вашингтон" стал обладателем Кубка Стенли. «Команда должна осознавать, что новый сезон только начался, как мы его начнем, так и проведем его большую часть. Мы знаем и прекрасно представляем, как и что нужно делать для побед в матчах, ведь все мы - профессионалы своего дела», - сказал Овечкин, улыбавшись во все 31 зуб.

Впервые кубок Стенли был вручен в 1893 году. С 1927 года Кубок - это приз Национальной Хоккейной Лиги.

Кубок Гагарина - переходящий приз Континентальной Хоккейной Лиги, который разыгрывается с сезона 2008/2009.