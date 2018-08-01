Александр Усик рассказал, кому принадлежит Крым

Журналисты снова решили спросить Александра Усика о Крыме. На этот раз СМИ поинтересовались, кому, по мнению боксёра, принадлежит полуостров.

Как известно, Александр Усик родился и вырос в Симферополе, поэтому вопросы о Крыме предназначены ему довольно часто. В эфире телеканала 112.ua украинский боксёр сообщил, что «Крым – божий».

В связи с тем, что часть жизни Александр Усик провёл в Крыму, на полуострове у него осталось много друзей и близких. По словам боксёра, он уже ездил на территорию Крыма после того, как он стал российским. Однако Усика расстраивает то, что теперь попасть на полуостров стало гораздо сложнее из-за пропускных пунктов на границе.

Журналисты часто задают боксёру щепетильные вопросы о Крыме. Но Усик «держит марку» и не проявляет агрессии в своих ответах. Спортсмен отвечает коротко и ясно, не привлекая к себе лишнего внимания.