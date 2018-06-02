Криштиану Роналду не появился на тренировке «Ювентуса»

После громкого обвинения в изнасиловании, сделанного американской моделью, известный футболист не появился на тренировке «Ювентуса».

Трансфер в итальянскую команду чемпионов в который раз стал неудачным для Криштиану Роналду. Из-за серьёзных разбирательств топового игрока с полицией штата Невада официальные представители футбольного клуба, спортсмена и пострадавшей девушки пока не могут комментировать обстоятельства. Однако журналисты заметили, что Роналду перестал появляться на тренировках команды или где-либо перед фотокамерами. Фанаты и СМИ рассматривают три причины: из-за получения карточки португальца отстранили от игры накануне матча с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, его отстранили из-за обвинений в изнасиловании или он сам принял решение сконцентрироваться на разбирательстве.

Напомним, что из-за особого законодательства Невады Криштиану Роналду грозит реальный пожизненный срок. Американская модель сегодня имеет больше шансов выиграть дело, имея на руках медицинские заключения, подтверждающие изнасилование. Об этом заявило издание Der Spiegel. Роналду может предложить только слова об «обоюдном согласии на секс». Свою поддержку Криштиану выразила его девушка. Она уверена в невиновности отца своих детей и в том, что ему удастся доказать правоту.